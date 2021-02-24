24 Şubat 2021 Çarşamba 09:13:00 - Güncelleme:24 Şubat 2021 Çarşamba 09:57:00
Gmail'e ‘Uygulama Gizliliği' geldi
Google, Gmail uygulamasına "Uygulama Gizliliği" etiketini ekleyerek, gizlilik ayrıntılarını YouTube dışında alan başlıca uygulamalardan ilki oldu.
Google, Gmail uygulamasına "Uygulama Gizliliği" etiketini ekleyerek, gizlilik ayrıntılarını YouTube dışında alan başlıca uygulamalardan ilki oldu. Uygulamaya ait son güncellemeyi iki ay önce sunan Google'ın, yeni eklediği etiketi ne zaman kullanıcılarla buluşturacağı henüz açıklanmadı.
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