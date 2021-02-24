Gmail'e ‘Uygulama Gizliliği' geldi

Google, Gmail uygulamasına "Uygulama Gizliliği" etiketini ekleyerek, gizlilik ayrıntılarını YouTube dışında alan başlıca uygulamalardan ilki oldu. Uygulamaya ait son güncellemeyi iki ay önce sunan Google'ın, yeni eklediği etiketi ne zaman kullanıcılarla buluşturacağı henüz açıklanmadı.

