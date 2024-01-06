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Gmail'e ‘tümünü seç' geldi

Gmail'e ‘tümünü seç' geldi

Gmail'in Android sürümü, "Tümünü Seç" özelliğine kavuştu.

Gmail'in Android sürümü, yıllardır getirilmeyen "Tümünü Seç" özelliğine kavuştu. Kullanıcılar, tek bir dokunuşla tek bir sayfada gösterilen 50 e-postanın tamamını seçebilecekler. Bu seçenek, e-postaları silmek isteyen kullanıcılar için önemli bir kolaylık olacak. Bir e-postanın üzerine basılı tuttuğunuz zaman Tümünü Seç özelliği devreye girecek. "Tümünü Seç" ve "Seçilileri Bırak" butonları, özelliğin kullanılmasını sağlayacak.