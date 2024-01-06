06 Ocak 2024 Cumartesi 09:15:00 - Güncelleme:06 Ocak 2024 Cumartesi 09:15:00
Gmail'e ‘tümünü seç' geldi
Gmail'in Android sürümü, "Tümünü Seç" özelliğine kavuştu.
Gmail'in Android sürümü, yıllardır getirilmeyen "Tümünü Seç" özelliğine kavuştu. Kullanıcılar, tek bir dokunuşla tek bir sayfada gösterilen 50 e-postanın tamamını seçebilecekler. Bu seçenek, e-postaları silmek isteyen kullanıcılar için önemli bir kolaylık olacak. Bir e-postanın üzerine basılı tuttuğunuz zaman Tümünü Seç özelliği devreye girecek. "Tümünü Seç" ve "Seçilileri Bırak" butonları, özelliğin kullanılmasını sağlayacak.
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