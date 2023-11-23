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Gmail'e toplu maillerden kurtulma rahatlığı

Gmail'e toplu maillerden kurtulma rahatlığı

Gmail'de gelen kutusundan abonelik sonlandırmak mümkün olacak.

Gmail'de doğrudan gelen kutusundan abonelik sonlandırmak mümkün olacak. Gmail'in Android uygulamasında web sürümündeki abonelikten çıkma seçeneği yoktu, sadece sayfanın en altına giderek bağlantı üzerinden abonelik sonlandırılabiliyordu. Spam içerikleri engellemek için de üç nokta menüsünden erişim sağlanması gerekiyordu. Uygulamanın henüz test aşamasındaki yeni özelliğiyle de doğrudan mailleri engellemek ve abonelikten çıkmak mümkün olacak.