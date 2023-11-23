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23 Kasım 2023 Perşembe 07:46:00 - Güncelleme:23 Kasım 2023 Perşembe 07:46:00

Gmail'e toplu maillerden kurtulma rahatlığı

ABONE OL

Gmail'de gelen kutusundan abonelik sonlandırmak mümkün olacak.

Gmail'de doğrudan gelen kutusundan abonelik sonlandırmak mümkün olacak. Gmail'in Android uygulamasında web sürümündeki abonelikten çıkma seçeneği yoktu, sadece sayfanın en altına giderek bağlantı üzerinden abonelik sonlandırılabiliyordu. Spam içerikleri engellemek için de üç nokta menüsünden erişim sağlanması gerekiyordu. Uygulamanın henüz test aşamasındaki yeni özelliğiyle de doğrudan mailleri engellemek ve abonelikten çıkmak mümkün olacak.
Etiketler : gmail toplu mail gelen kutusu
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