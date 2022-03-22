Gmail'e bildirim yeniliği

Google, Gmail için Chat ve Spaces platformlarından gelen bildirimlerin daha kolay ayırt edilebilmesi için yeni güncelleme yayınladı. Bu kapsamda Google Chat, Meet ve Spaces hizmetlerine tek elden daha kolay bir şekilde erişilebilmesi için sol köşeye bir uygulama sütunu eklendi. Bunun dışında bazı mesajlaşma uygulamalarında kullanıcıların dikkatini daha kolay çekmek için kullanılan bildirim baloncukları da kullanıma sunuldu. Son olarak şirket, Gmail için Chat ve Spaces platformlarından gelen bildirimlerin daha kolay ayırt edilebilmesi için yeni bildirim çubuğu simgelerini içeren güncelleme yayınladı.

