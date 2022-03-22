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22 Mart 2022 Salı 10:30:00 - Güncelleme:22 Mart 2022 Salı 10:30:00

Gmail'e bildirim yeniliği

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Google, Gmail için Chat ve Spaces platformlarından gelen bildirimlerin daha kolay ayırt edilebilmesi için yeni güncelleme yayınladı.

Google, Gmail için Chat ve Spaces platformlarından gelen bildirimlerin daha kolay ayırt edilebilmesi için yeni güncelleme yayınladı. Bu kapsamda Google Chat, Meet ve Spaces hizmetlerine tek elden daha kolay bir şekilde erişilebilmesi için sol köşeye bir uygulama sütunu eklendi. Bunun dışında bazı mesajlaşma uygulamalarında kullanıcıların dikkatini daha kolay çekmek için kullanılan bildirim baloncukları da kullanıma sunuldu. Son olarak şirket, Gmail için Chat ve Spaces platformlarından gelen bildirimlerin daha kolay ayırt edilebilmesi için yeni bildirim çubuğu simgelerini içeren güncelleme yayınladı.

Etiketler : Google Gmail Chat ve Spaces
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