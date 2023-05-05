Gmail'de de 'Mavi Tik' olacak

Mail dolandırıcılıkları kullanıcılar için büyük tehlike oluşturmaya devam ederken Google'dan bu konuda bir hamle geldi. Şirket, artık Gmail'de Twitter gibi platformlardakilere benzer bir şekilde mavi tik göreceğimizi duyurdu. Bu özellik, kullanıcıların kendilerine e-posta gönderen şirketlerin gerçek hesaplar olup olmadığını anlamasını sağlayacak.