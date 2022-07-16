VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri tüm ülkeleri göç konusunda eşit sorumluluk üstlenmeye davet etti
Trump, 2024 adaylığına dair işaretler vereceği mitingi erteledi
Diyarbakır'da su kanalına giren genç kayboldu
ABD Başkanı Biden, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü
Meksika'da askeri helikopter düştü: 14 ölü
'15 Temmuz'un müsebbibi kuklalar, var olanı yıkmaya çalışıyor'
Gözler gelecek haftada... Merkez Bankaları kritik verileri açıklayacak
Gizli tweet atmak mümkün olacak
Tarlalar sarıya boyandı
Maymunlara buzlu kokteyl servisi
Yanlış teşhis parmağından etti
Türkiye'nin en fazla paylaşılan fotoğrafı
Bayram bitti çöpü kaldı
EPDK'ya üç yeni atama
THY'den iki rekor birden
Yerli gaz için önemli sinyali: Yıl sonu açılacak!
İsrail savaş uçakları Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu
Tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı
Sezon öncesi buluşma
Poptan arabeske
Pozitif şarkı
Hastaneden sahneye
Beyazlar içinde
Dava henüz bitmedi
16 Temmuz 2022 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2022 Cumartesi 18:00:00

Gizli tweet atmak mümkün olacak

ABONE OL

Twitter'ın test aşamasındaki yeni bir özelliği açığa çıktı. 'Gizli tweet' olarak karşımıza çıkan bu özellik, yapılan bir paylaşımın ana sayfada ve profil sayfasından gizlenmesini sağlıyor.

Twitter'ın test aşamasındaki yeni bir özelliği açığa çıktı. 'Gizli tweet' olarak karşımıza çıkan bu özellik, yapılan bir paylaşımın ana sayfada ve profil sayfasından gizlenmesini sağlıyor. Söz konusu tweetleri yalnızca tweetin bağlantısına sahip olan kişiler görüntüleyebilecek.

Gizli bir tweet attığınızda, o tweet akış sayfasında ve profilde görünmüyor. Kullanıcılar, söz konusu paylaşımlara yalnızca bağlantılar aracılığıyla ulaşabilecekler. Paylaşıma ulaşan kullanıcılar yanıt verirlerse, gizlenmiş tweet bu kez arama sonuçları sayfasında görünmeye başlayacak. Aslında bu paylaşıma ulaşmak mümkün olacak ancak dolambaçlı yollardan geçilmesi gerekecek.

Etiketler : twitter tweeet gizli tweet
Survivor bereketi

Survivor bereketi
Aşkta şansım hiç yok

Aşkta şansım hiç yok
Artık Bodrumluyum

Artık Bodrumluyum
Yeni gelin - kaynana filmi

Yeni gelin - kaynana filmi
Şöhretimi çocuklar için kullanacağım

Şöhretimi çocuklar için kullanacağım
Metin buluşma

Metin buluşma
Sahneden tarlaya koştu

Sahneden tarlaya koştu
Üner'den 5'te 5!

Üner'den 5'te 5!
Ünlü çellisten Tarkan yorumu

Ünlü çellisten Tarkan yorumu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX