Gizli tweet atmak mümkün olacak

Twitter'ın test aşamasındaki yeni bir özelliği açığa çıktı. 'Gizli tweet' olarak karşımıza çıkan bu özellik, yapılan bir paylaşımın ana sayfada ve profil sayfasından gizlenmesini sağlıyor. Söz konusu tweetleri yalnızca tweetin bağlantısına sahip olan kişiler görüntüleyebilecek.



Gizli bir tweet attığınızda, o tweet akış sayfasında ve profilde görünmüyor. Kullanıcılar, söz konusu paylaşımlara yalnızca bağlantılar aracılığıyla ulaşabilecekler. Paylaşıma ulaşan kullanıcılar yanıt verirlerse, gizlenmiş tweet bu kez arama sonuçları sayfasında görünmeye başlayacak. Aslında bu paylaşıma ulaşmak mümkün olacak ancak dolambaçlı yollardan geçilmesi gerekecek.