VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Soylu'dan bayram tedbiri açıklaması
Dört ülkeden İran'a nükleer anlaşmaya dönme çağrısı
Sağlık Bakanlığı uyardı: Eti bekleterek ve yanında sebzeyle tüketin
Kurbanlıklara kötü muameleye cezai işlem uygulanacak
37 yıl sonra aynı poz
Mutluluğa ‘Evet'
Gizemli hatayı çözene: '8 bin dolar'
Bayram tatili için yola çıkanlar uzun araç kuyrukları oluşturdu
Çalışma zamanı
Arabasını özlemiş
Cemre'siz tatil
Klasiğe yeni yorum
Barış elçisi Ajda
Kedisini kurtarırken ağaçtan düştü
Kızıyla tanıştırdı
9 günde 8 konser
Başkan Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı
Köprü ve otoyollar bayram boyunca ücretsiz
"Zamlı maaşlar hesaplara yatırılmaya başlandı"
Zeynep Türkoğlu ile Bayram Sofrası, Bayram Boyunca 24 TV'de!
Ömer Özkök ile “Böyle Oldu” Bu Akşam, 20.00
İş Adamı Serhat Bölükbaşı, “2022 yılında girişimcilik üzerine desteklerimiz devam edecek”
Bakan Nebati müjdeyi verdi! O ücretler artırıldı
MEME KANSERİ ERGENLİKTEN İTİBAREN BİR RİSK
08 Temmuz 2022 Cuma 19:05:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2022 Cuma 19:05:00

Gizemli hatayı çözene: '8 bin dolar'

ABONE OL

Google Chrome'da yer alan popüler bir uzantı, şirketin uzun süredir çözemediği bir hataya neden oluyor. Geliştiricisi tarafından yapılan açıklamaya göre, "gizemli" hata için iki adet 4 bin dolarlık ödül programı başlatıldı. Ayrıca sorun üzerinde çalışacak kişilere saatte 150 dolara kadar ödeme yapılacak.

Google Chrome web mağazasında yer alan ve 50 binden fazla kullanıcı tarafından tercih edilen CrankWheel Screen Sharing uzantısı, son dönemlerde garip bir hataya yol açıyor. Uzantıyı çalıştıran kullanıcılar, Chrome uygulamasının çökmesinden şikayetçi oldu. Bunun üzerine CrankWheel'in geliştiricisi kolları sıvamaya karar verdi.

CrankWheel Screen Sharing'in kurucusu ve CEO'su Jói Sigurdsson tarafından paylaşılan son blog yazısında, uzantıdaki hatayı çözebilecek yazılımcılar için bir ödül programı başlatıldığına işaret edildi. Toplamda 8 bin dolarlık ödül dağıtacağını söyleyen CEO Sigurdsson, ayrıca saatlik serbest çalışan da kiralayabileceğini aktardı.

Etiketler : google chrome hata ödül
Prenses İrem

Prenses İrem
‘Sır'rını açtı!

‘Sır'rını açtı!
10 bin kişilik koro

10 bin kişilik koro
Aşk paylaşarak yüceltilmeli

Aşk paylaşarak yüceltilmeli
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi
Bayram turnesi

Bayram turnesi
Aile saadeti

Aile saadeti
Sürpriz ikili

Sürpriz ikili
Balayında Metallica

Balayında Metallica

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX