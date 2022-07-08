Gizemli hatayı çözene: '8 bin dolar'

Google Chrome web mağazasında yer alan ve 50 binden fazla kullanıcı tarafından tercih edilen CrankWheel Screen Sharing uzantısı, son dönemlerde garip bir hataya yol açıyor. Uzantıyı çalıştıran kullanıcılar, Chrome uygulamasının çökmesinden şikayetçi oldu. Bunun üzerine CrankWheel'in geliştiricisi kolları sıvamaya karar verdi.



CrankWheel Screen Sharing'in kurucusu ve CEO'su Jói Sigurdsson tarafından paylaşılan son blog yazısında, uzantıdaki hatayı çözebilecek yazılımcılar için bir ödül programı başlatıldığına işaret edildi. Toplamda 8 bin dolarlık ödül dağıtacağını söyleyen CEO Sigurdsson, ayrıca saatlik serbest çalışan da kiralayabileceğini aktardı.