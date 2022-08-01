MIT'den devrim niteliğinde buluş: Vücudun içini gösteren çıkartma geliştirildi

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01 Ağustos 2022 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2022 Pazartesi 12:30:00

Giyilebilir tıbbi cihaz, 48 saat boyunca iç organların sürekli ultrason görüntülerinin doktorlara iletilmesini sağlıyor.

Kaynak: NTV

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ABD'de yer alan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) mühendisler, hastalar tarafından takıldığında kan damarlarının ve iç organların yüksek çözünürlüklü olarak görüntülemesini sağlayan posta pulu büyüklüğünde bir çıkartma geliştirdi. Araştırmacılar, tıbbi görüntülemede devrim olarak niteledikleri cihazın kanser, kalp rahatsızlıkları ve çeşitli diğer hastalıkların teşhisini ve tedavisini kolaylaştıracağını söyledi.

Science dergisinde yayınlanan çalışmaya göre giyilebilir tıbbi cihaz, 48 saat boyunca iç organların sürekli ultrason görüntülerinin doktorlara iletilmesini sağlıyor.

Araştırmacılar, 2 x 3 santimetre boyutlarındaki çıkartmaların doğrudan cilde yapıştırıldığını belirtti. Çıkartmalar aracılığıyla kalp hastalıklarının, hamilelikle ilgili komplikasyonların ve çeşitli kanser türlerinin teşhis ve tedavisinin gerçekleşebileceği kaydedildi.

TIBBİ GÖRÜNTÜLEMEDE DEVRİM

MIT'de makine mühendisliği ve inşaat ve çevre mühendisliği profesörü olan çalışmanın kıdemli yazarı Xuanhe Zhao, ,"Çıkartmalar ile vücudun her bir yerini görüntüleyebileceğimizi umuyoruz. Bunun giyilebilir cihazlar ve tıbbi görüntülemede bir devrimi temsil ettiğine inanıyoruz" diye konuştu.

Diğer taraftan Zhao çıkartmaların arkasındaki mühendislerin, hastaların cihazları hastaneden veya muayenehaneden sonra eve takmalarına izin verecek kablosuz versiyonları üzerinde çalıştığını sözlerine ekledi.

"İÇ ORGANLARINIZI GÖRMENİZ MÜMKÜN OLACAK"

Zhao, "Vücudun farklı yerlerine birkaç çıkartmanın yapıştırılmasını öngörüyoruz. Ardından yapay zeka algoritmaları görüntüleri analiz ederek hastanın cep telefonuyla iletişim kuracak. Tıbbi görüntülemede yeni bir çağ açtığımıza inanıyoruz. Vücudunuzdaki birkaç çıkartmayla attık iç organlarınızı görebilirsiniz" dedi.

Etiketler : TIBBİ GÖRÜNTÜLEME Zhao MİT
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