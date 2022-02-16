Gereksiz DM'lere son!

Instagram, hikayelere verilen yanıtların oluşturduğu direkt mesaj kirliliğine son verecek bir özellik getiriyor. Görüntülediğiniz hikayenin alt kısmında beliren direkt mesaj yoluyla cevap verme butonunun yanında hikayeyi beğenebileceğiniz bir buton daha belirecek. Bu beğeniler, yalnızca hikayeyi paylaşan kişi tarafından görüntülenebilir olup, akış gönderilerindeki beğeniler gibi diğer kullanıcılar tarafından görüntülenemeyecek. Böylelikle kimin hikayenizi beğendiğini görürken, hikaye fonksiyonunun formatı da kaybolmayacak.

