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12 Şubat 2024 Pazartesi 11:43:00 - Güncelleme:12 Şubat 2024 Pazartesi 11:43:00

Geleceğin Ulaşım Teknolojileri Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda

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TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 2022 yılında Türkiye'de ilk kez düzenlenen ve gençlerin yeni nesil ulaşım teknolojilerine odaklanmasını sağlayan Hyperloop Geliştirme Yarışması için başvurular 20 Şubat tarihine kadar devam ediyor. Farklı türdeki manyetik levitasyon ve tahrik teknolojilerinin geliştirilmesine olanak sağlayacak teknoloji odaklı bir yarışma olarak tasarlanan Hyperloop Geliştirme Yarışması aracılığıyla 5. Nesil olarak ifade edilen yenilikçi ulaşım teknolojileri çalışmalarına üniversite öğrencileri seviyesinde de giriş yapılmış olması hedefleniyor.

TÜBİTAK tarafından ülkemizde Hyperloop Geliştirme Yarışması ile yüksek hızlı ulaşım sistemlerinde dünya çapındaki teknolojik gelişime katkı sağlayacak çözümler üretilerek kapsüllerin tasarımı ve testine olanak sağlayacak bir altyapı kurulması amaçlanıyor. Manyetik levitasyon (maglev) teknolojileri alanında farkındalık oluşturmak, öğrencilere yeni nesil ulaşım teknolojileri konusunda bilgi birikimi kazandırmak, takım çalışmasını teşvik etmek ve hyperloop teknolojilerini pratik uygulamalarla geliştirerek bu alanda yetkin insan kaynağı oluşumuna öncülük etmek amacıyla düzenlenen yarışmada birincilik ödülü 200 bin TL, ikincilik ödülü 150 bin TL, üçüncülük ödülü ise 120 bin TL olarak belirlendi.

ULAŞIMDA HIZ, GÜVENLİK VE VERİMLİLİK ARTACAK

Konvansiyonel ulaşım teknolojilerine farklı bir boyut katarak yeni nesil ray ötesi sistem teknolojisi ile geliştirilen ve "üst düzey bir hızlı ulaşım aracı" olan hyperloop, ulaşımda yeni bir çağ açıyor.

Farklı türdeki manyetik levitasyon ve tahrik teknolojilerinin geliştirilmesine olanak sağlayacak teknoloji odaklı bir yarışma olarak tasarlanan Hyperloop Geliştirme Yarışması aracılığıyla 5. Nesil olarak ifade edilen yenilikçi ulaşım teknolojileri çalışmalarına üniversite öğrencileri seviyesinde de giriş yapılmış olması hedefleniyor.

Lojistik alanında stratejik öneme sahip olan yeni nesil teknolojilerde ülkemizin aktif rol alabilmesi için harekete geçen TEKNOFEST, bu alanda yetişmiş insan kaynağına katkı sağlamak amacıyla gençleri geleceğe hazırlıyor. Ulusal ve uluslararası ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılabileceği yarışmada takımların projelerine destek de sağlanıyor.

HYPERLOOP GELİŞTİRME YARIŞMASINDA İNOVASYON ÖDÜLLERİ...

Yarışma kapsamında gerçekleştirilecek inovasyon ödülleri de gençleri bekliyor. Elektromanyetik Levitasyon Sistemi Geliştirme, İtki Sistemi Geliştirme, Altyapı Geliştirme, Haberleşme Sistemi Geliştirme

ve Mekanik Sistemi Geliştirme olmak üzere 5 farklı kategoride yine ödüller veriliyor olacak. Takımlar geliştirdikleri alt sistemleri jüriye sunacaklar. Sunumlar arasında en iyi seçilenler 30.000 TL değerinde ödül almaya hak kazanacaklar.

www.teknofest.org

Etiketler : teknofest tübitak hyperloop geliştirme yarışması
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