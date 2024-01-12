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12 Ocak 2024 Cuma 15:50:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 15:50:00

Geleceğin otonom araçları TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışmasında karşımıza çıkacak

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TEKNOFEST kapsamında BİLİŞİM VADİSİ, BMC ve TÜBİTAK yürütücülüğünde geleceğin otonom sürüş algoritmalarının geliştirilmesi için düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması için başvurular başladı. Başvuru için son tarih 20 Şubat 2024.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında BİLİŞİM VADİSİ, BMC ve TÜBİTAK yürütücülüğünde geleceğin otonom sürüş algoritmalarının geliştirilmesi için düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması için başvurular başladı. Başvuru için son tarih 20 Şubat 2024.

Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Özgün Araç ve Hazır Araç Kategorisi olmak üzere iki kategoride düzenleniyor. Özgün Araç Kategorisinde yarışan takımlar A'dan Z'ye bütün araç üretimini ve yazılımını yaparak en iyisi olmak için yarışacak. Hazır Araç Kategorisinde ise takımlar TEKNOFEST kapsamında sağlanan otonom araç platformlarında yazılımlarını çalıştıracak. Her iki kategori için de geçerli olan gerçek bir pist ortamında otonom olarak çeşitli görevleri yapmak olacak.

Lise, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri ile mezunların takım olarak katılabildiği yarışmada lise öğrencilerinden oluşan takımlar ile üniversite ve üzeri seviyeden oluşan takımlar aynı kategoride yarışacak. Her iki kategori için de geçerli olan gerçek bir pist ortamında otonom olarak çeşitli görevlerin yapılmasının ve otonom sürüş algoritmalarının geliştirilmesinin asıl amaç olduğu yarışmanın finalleri Ağustos 2024'te gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Yarışma sonucunda "Özgün Araç Kategorisinde" dereceye giren birinciye 200 bin TL, ikinciye 150 bin TL, üçüncüye 120 bin TL ödül verilecek. "Hazır Araç Kategorisinde" ise birinci 150 bin TL, ikinci 120 bin TL, üçüncü ise 100 bin TL'lik para ödülünün sahibi olacak.

İçlerindeki TEKNOFEST Ruhunu Başarı Hikâyesine Dönüştüren Gençler

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Robotaksi ve Efficiency Challenge yarışmalarına 2019 ve 2020 yıllarında damgasını vuran YTÜ-AESK takımı içlerindeki TEKNOFEST ruhunu mükemmel bir başarı hikâyesine dönüştürdü. Takım üyeleri tarafından Kasım 2021'de kurulan teknoloji şirketi Robeff ile ekip başarılarını daha da arttırdı.

Geliştirmekte olduğu elektrikli ve sürücüsüz taşıt platformları ile lojistik sektörüne çözümler üreten Robeff, teknolojisi ile bu alanda dünyada sayılı şirketler arasına girmeyi başardı. TEKNOFEST Girişim Programı 1. Dönem mezunlarından da olan Robeff 1.5 Milyon Dolar Değerleme üzerinden yatırım aldı. TEKNOFEST'ten aldıkları ilham ile ilerleyen Robeff gelecek nesillere de önemli bir örnek oldu.

Etiketler : teknofest robotaksi binek otonom araç yarışması geleceğin otonom araçları
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