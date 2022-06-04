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04 Haziran 2022 Cumartesi 20:42:00 - Güncelleme:04 Haziran 2022 Cumartesi 20:46:00

Geleceğin bilim insanları icathanelerde yetişiyor!

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Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi hedefleyen Türkiye Gençlik Vakfı, genç mucitlerini mezun etti. 36 hafta boyunca TÜGVA İcathanelerinde 'Robotik Kodlama' eğitimi alan gençler, mezuniyet töreniyle sertifikalarına kavuştu.

Türkiye genelinde 40 merkezi bulunan TÜGVA İcathanelerinde; Robotik Kodlama ve Endüstriyel Tasarım alanında eğitim verilirken, gençlere hayallerine giden yolda özgürce çalışabilecekleri bir ortam sunuluyor.

Manisa, Denizli, Hatay ve Eskişehir olmak üzere bu yıl 11 ilde daha kurulan İcathanelerin sayısı, Türkiye genelinde 40'a ulaştı. Aktif olarak 1500 öğrenciyle yoluna devam eden İcathaneler, bugüne kadar toplamda 1800 öğrenci mezun verdi.

Bu yıl, VEX IQ Challenge Turnuvası düzenlemeye başlayan İcathaneler; 120 gencin katılımıyla 6 eleme finali gerçekleştirdi. TÜGVA Genel Merkez'de düzenlenen Türkiye finali; İl Millli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, 120 genç ve 250 misafirin katılımı ile tamamlandı.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ'NE DOĞRU ADIM ADIM

Teknofest yarışmasına hazırlanan gençlerin uğrak noktası olan İcathaneler, 8 farklı Teknofest takımının çalışmalarına da ev sahipliği yaptı.Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan CALROV takımı; İcathane'de geliştirdikleri robotlarıyla Teknofest'te 1. olarak, ödüllerini Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan aldılar.

Bunun yanında 'Seyyah İcathane' konseptiyle; henüz İcathanesi olmayan illerdeki gençlerle buluşan İcathane tırı, bu yıl 7 ilde binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Etiketler : teknofest seyyah icathane TÜGVA İcathane
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