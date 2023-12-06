Gama ışımalarının kaynağı bulundu

Samanyolu'nun merkezinden gelen yüksek enerjili gama atımlarının nedeni, galaksimizin merkezindeki süper kütleli kara delik değil de onun etrafında saniyede 100 bin kilometre hızla dönen bir madde yığınıymış. "Kara deliğin etrafındaki gaz kütlesi, gama ışımalarının kaynağı olabilir" diyen Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nden iki araştırmacı tarafından yapılan çalışmada, "X ışınları ve gama ışınları arasındaki çoklu dalga periyodikliği, bunları ortaya çıkaran tek bir fiziksel mekanizmanın varlığına işaret etti" denildi.