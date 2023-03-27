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27 Mart 2023 Pazartesi 16:07:00 - Güncelleme:27 Mart 2023 Pazartesi 16:07:00

Fransa'da 'Instagram, TikTok ve Twitter' yasağı

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Fransa, devlet kurumlarının siber güvenliğini sağlamak amacıyla önlemler aldı.

Fransa, devlet kurumlarının siber güvenliğini sağlamak amacıyla birtakım yeni önlemler aldı. Bu karara göre devlet tarafından verilen akıllı telefonlarda TikTok, Twitter ve Instagram gibi "eğlence amaçlı" uygulamaların kullanımı yasaklandı. Fransa devlet çalışanları, eğlence amaçlı uygulamaları kullanamayacak. Daha önce ABD, Birleşik Krallık, Kanada ve Tayvan gibi ülkeler de TikTok'u kullanmayı engellemişti.

Etiketler : fransa instagram tiktok twitter yasak

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