Fotoğrafları saklamak kolaylaşacak

Herhangi bir fotoğraf ya da videoyu göstermek için telefonunuzu bir başkasının eline verdiğinizde "Umarım daha önceki/sonraki fotoğrafa geçmez" diye içinizden geçirmişsinizdir. Google Fotoğraflar'ın yeni özelliği bu endişeyi ortadan kaldırıyor. Google'ın "Kilitli Klasör" ismini verdiği yeni özellik, özel video ya da resimleri kilitli bir klasöre taşımanıza imkan sağlıyor. Böylece söz konusu medya dosyası Fotoğraflar'ın ana akışından kaldırılıyor ve içerikleri istemediğiniz sürece sizden başka kimse görüntüleyemiyor.