VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Guterres'ten "Silahsızlanma Konferansı için reform" çağrısı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
MSB ve TÜBİTAK diri fay hatlarını araştıracak
Putin'den Ukrayna'da ilhak edilen 4 bölge için kritik karar
Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Macaristan onay verdi: İsveç NATO üyesi oluyor!
26 Şubat 2024 Pazartesi 17:41:00 - Güncelleme:26 Şubat 2024 Pazartesi 17:41:00

Finansal Teknolojiler için İnovatif Fikirler TEKNOFEST'TE Yarışacak

ABONE OL

Finans sektöründe yeniliklerin kapılarını aralamak için TEKNOFEST kapsamında bu yıl ilk defa düzenlenen Finansal Teknolojiler Yarışmasına başvurular devam ediyor. Yarışma finans alanında finansal inovasyon ve teknoloji gelişimine yönelik fikirlerin geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla gerçekleştiriliyor. Fintek ekosistemi için önemli bir potansiyel barındıran, ülkemizdeki finans modellerinin ve araçlarının daha çeşitli, yaygın ve kapsayıcı hale gelmesine dair vizyoner ve yenilikçi proje fikirlerinin bir araya gelme fırsatı bulacağı yarışmada dört tema bulunuyor.

Blockchain teknolojisi ve dijital varlıkların yükselişiyle birlikte yeni finansal araçlar ve modellerin geliştirme fırsatlarının ön plana çıktığı "Dijital Varlıklar" teması.

Ödemelerin dijitalleşmesi ve mobil cüzdanların yaygınlaşmasının finansal erişimde büyük bir değişimi beraberinde getirmesiyle ödeme hizmetlerinde ve teknolojilerindeki gelişmeleri teşvik ederek, daha hızlı, güvenli ve kapsayıcı "Ödeme Hizmetleri ve Teknolojileri" teması.

Yapay zeka ve otomatik danışmanlık sistemlerinin yükselişi, yatırımcılara daha kişiselleştirilmiş ve etkili finansal tavsiyeler sunma potansiyeli taşıyan "Robo-Danışmanlık" teması.

Bankacılık teknolojilerindeki en son gelişmeleri keşfetmek ve daha güçlü daha esnek ve daha kullanıcı odaklı bankacılık çözümleri üzerinde çalışmak için "Bankacılık Teknolojileri" teması yarışmanın ana konularını oluşturuyor.

Yarışmaya her alandan lisans, yüksek lisans, doktora ve/veya mezunu adaylar başvurabiliyor. Yarışmacıların en az 2 en fazla 5 kişilik takımlar halinde katılabildiği yarışmada dereceye girenler birincilik ödülü olarak 100 bin TL, ikincilik ödülü 80 bin TL ve üçüncülük ödülü olarak 60 bin TL'nin sahibi olacak. Başvurular 29 Şubat'ta sona erecek.

Etiketler : Fintech İnovasyon Finansal Gelişim teknofest
Yeni teklisinde aşk savaşçısı

Yeni teklisinde aşk savaşçısı
Emre'nin minik misafiri

Emre'nin minik misafiri
Gala öncesi Anıtkabir ziyareti

Gala öncesi Anıtkabir ziyareti
Karda off-road keyfi

Karda off-road keyfi
Mahallenin Muhtarları'nın İrem'i Ayşegül Asar setlere döndü

Mahallenin Muhtarları'nın İrem'i Ayşegül Asar setlere döndü
Betül ‘Demir' gibi

Betül ‘Demir' gibi
Saunada ortaya çıkan çıplak gerçekler... Yeni fragman cinayeti mi işaret ediyor

Saunada ortaya çıkan çıplak gerçekler... Yeni fragman cinayeti mi işaret ediyor
Biten evliliği hakkında konuştu

Biten evliliği hakkında konuştu
Güney'e yolculuk şarkısı

Güney'e yolculuk şarkısı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX