"Cayrokopter" jandarmanın havadaki gözü olacak

Jandarma Havacılık Başkanlığı envanterine yeni giren hava aracı "Cayrokopter" faal bir şekilde kullanılmaya başlandı.

Atatürk Havalimanı'ndaki uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te sergilenen araç hakkında AA muhabirine bilgi veren Jandarma Pilot Üsteğmen Batuhan Yavuz, Cayrokopterin çok kullanışlı olduğunu bildirdi.

Cayrokopterin, helikopterin atası sayılabilecek döner kanatlı ve pervaneli bir hava aracı olduğunu belirten Yavuz, "Düşük süratle uçabilen ve kısa mesafelere iniş kalkış yapabilme yeteneği olan bir hava aracıdır. Evveliyatına baktığımız zaman 1920'li yılların başında uçmaya başlamıştır. Envanterimizde bulunan Cayrokopterler tek motorlu olup sıcaklığa bağlı olarak 12 bin fite tırmanma kabiliyetine sahiptir. Üzerine entegre edilen kamera sistemiyle yerde olan istasyonlara görüntüyü anlık olarak iletebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"4-6 SAAT ARASINDA HAVADA KALABİLİYOR"



Yavuz, Cayrokopterin uçulan irtifa ve sıcaklık değerlerine bağlı olarak 4 ila 6 saat arasında havada kalabilme yeteneğine sahip olduğu bilgisini vererek, "Havadan trafik denetimi, havadan asayiş denetimi, göçmen kaçakçılığı ile mücadele, doğal afetlerde hayatın normale dönmesine kadarki süreçte tüm kamera entegrasyonlarıyla ilgili anlık görüntü aktarımı, yasa dışı ekim alanlarının tespiti ve bunların bildirilmesiyle alakalı çalışmalarımızda kullanılacak." şeklinde konuştu.

Yavuz, eğitimler hakkında şunları kaydetti:

"Cayrokopter eğitimi Jandarma Havacılık Başkanlığındaki pilotlarla yapılıyor. Pilotlarımız toplam 20 saat uçuş sürecinden geçerek eğitime dahil oluyorlar. 13 saate ulaşan pilot, eğer uygun görülürse kontrol uçuşunu gerçekleştiriyor ve devamında solo uçuşunu tamamlıyor. Müteakiben seyrüsefer ve göreve hazırlık eğitimlerimizle beraber hazır bir şekilde Cayrokopter pilotu olarak görev yapabiliyorlar."

"ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANMAYI PLANLIYORUZ"



Yavuz, aracın çalışma alanları hakkında şu bilgileri verdi:

"Trafik denetleme, toplumsal olaylara müdahale görevlerinde keşif ve gözetleme uçuşlarında Cayrokopterleri etkin bir şekilde kullanmayı planlıyoruz. Deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerde de yollardaki hasarı önceden tespit ederek ulaşımın daha hızlı sağlanması, kapalı yolların önceden tespiti ve yer istasyonlarına aktarılması konusunda, gözetleme uçuşu yaparak da ihtiyaç duyulan yardımların afet bölgelerine intikalini hızlandırmak noktasında önemli işlev göreceğini düşünüyoruz."

Cayrokopterlerin, kullanımı kolay, manevra kabiliyeti yüksek, yakıt sarfiyatı ve bakımı da maliyet olarak oldukça düşük hava araçları olduğunu belirten Yavuz, "Bir Sikorsky helikopterinin 10, 30, 100, 250 ve 500 saatlik bakımları mevcutken Cayrokopterin sadece 100 ve 200'üncü saatlerinde bakım yapılması yeterli olacaktır. Sikorsky helikopterinin trafik uçuşu için saatlik maliyeti 3 bin 500 dolarken, Cayrokopterimizin saatlik maliyeti bakım masrafları dahil 20 Euro'dur." ifadelerini kullandı.

CAYROKOPTER SAYISI 15'E YÜKSELECEK



Cayrokopter kullanacak pilotların, ilk olarak Türkiye'deki bir yüklenici firma tarafından getirilen Cayrokopterle test uçuşlarını gerçekleştirdiklerine işaret eden Yavuz şunları kaydetti:

"8 pilotumuz ilk gelen Cayrokopterle yetişti. Henüz intibak eğitimlerini tamamlamış 6 pilot ile birlikte toplam 14 pilot Cayrokopter eğitimini tamamlayacaktır. Savunma Sanayii Başkanlığı aracılığı ile yürütülen ihaleler kapsamında halihazırda envanterimizde 3 Cayrokopter bulunmaktadır ve bu sayıyı öncelikle 8'e devamında da 15'e yükselterek Cayrokopterlerimizi etkin bir şekilde kullanacağız."