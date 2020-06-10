Fahrettin Altun'dan 'dijital farkındalık' çağrısı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan "Dijital farkındalık" etiketiyle yaptığı paylaşımda, teknolojinin hayatın her alanında var olduğu, bireysel ve kurumsal iletişim ağlarının dijital mecralardan sürdürüldüğü bugünün dünyasına kara-deniz-hava sınır sahalarına siber sınırları eklediklerini belirtti.



Vatandaşlara dijital dünyayı tanıttıklarını, "dijital dünya da 5'ten büyüktür" dediklerini aktaran Altun, dijital dünyada uluslararası oyunun içeriğini ve yönünü değiştirmenin ellerinde olduğunu vurguladı.



Dijital mecralarda yaptıkları paylaşımlardan hukuki, vicdani ve insani açılardan sorumlu olduklarını anlatan Altun, şunları kaydetti:

"Dijital dünyadaki de gerçekten biziz. Günümüzde diplomasi kanalları ve devlet yönetimleri de hızla değişiyor. Değişen dünyada devlet-vatandaş ve devlet-devlet ilişkileri de dijitalleşiyor. Dijital diplomasi çağı. Dijital dünyada ne yazık ki her şey göründüğü gibi olmuyor. Dijital dünya gerçeklerin kolay bir şekilde erozyona uğratılıp değiştirilebildiği bir dünya. Hakikate ulaşmak için dikkatli olmalıyız. Dijital dünyanın en başında getirdiği tedirginlik, kişisel veriler ve özel hayatın gizliliği. Unutmayalım ki dijital dünyada hepimizin parmak izleri var. Dijital dünyadaki yerimizi sağlamlaştırırken teknolojiyi de yakından takip etmek zorundayız. Günümüzün ve geleceğimizin teknolojisi yapay zeka."

Dijital dünyada, algı operasyonlarına karşı zihinlerin korunması ve kişisel verilerin güvenliği için İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan sosyal medya kullanım kılavuzundan yararlanılabileceğini vurgulayan Altun, paylaşımında, "Dünyada ve Türkiye'de sosyal medya kullanımı", "dijital farkındalık ve siber vatan", "dijital vatandaş", "dijital diplomasi", "dijital algı yönetimi", "siber güvenlik" ve "yapay zeka" konularında bilgi kartlarına yer verdi.