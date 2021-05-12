Facebook'tan yenilik: Okunmayan metin paylaşılamayacak

Facebook, kullanıcıların makale paylaşırken daha bilinçli olmasını sağlayacak bir özelliği test etmeye başladı. Bu yeni özellik, bağlantısı açılmamış bir makalenin paylaşılması durumunda kullanıcıyı uyaracak. Böylelikle kullanıcı, özellikle de makale gibi önemli şeyleri paylaşırken, başlığını okuyarak yapacağı bir paylaşımın sağlıklı olmayacağı konusunda bilinçlenmiş olacak.

