Facebook'tan sonra sıra LinkedIn'de: 500 milyon hesap çalındı
Profesyonellere yönelik tasarlanan sosyal medya platformu LinkedIn'de 500 milyon kullanıcının bilgileri çalındı. Geçen hafta da bir başka sosyal medya devi Facebook'tan veriler sızmıştı.
Sosyal medya platformu Facebook'a kayıt olan 530 milyon fazla kişinin bilgileri çalınmıştı.
NTV'de yer alan habere göre, platformların veri güvenliği tartışılırken, bir başka yerden daha veri hırsızlığı haberi geldi. Bu sefer saldırının adresi profesyonellere yönelik tasarlanmış olan LinkedIn oldu.
Forumlarda paylaşım yapan hackerlar 500 milyon kullanıcının bilgilerine sahip olduklarını söyledi. Hackerlar verilere kanıt olması için 2 milyon kullanıcının bilgilerinden oluşan bir örneği paylaşıma açtı.
Dört ayrı dosyadan oluşan 2 milyon kişilik listede kullanıcıların adları, e-posta adresi, telefon numaraları, çalışma bilgileri ve çok daha fazlası bulunuyor.
Örneği görüntülemek için 2 dolar ücret talep ediliyor. 500 milyonluk listenin tamamını satın almak için ise dört haneli bir ücret teklifi beklendiği ifade edildi.
Cybernews'te yer alan bilgilere LinkedIn tarafı sızıntı iddialarına yönelik açıklamada bulunmadı.
SIZAN BİLGİLER
LinkedIn profil isimleri
Gerçek isimler
E-posta adresleri
Telefon numaraları
Cinsiyet
LinkedIn'e bağlı linkler
LinkedIn'e bağlı diğer sosyal medya hesapları
Profesyonel ünvanlar ve diğer çalışma bilgileri