  • BIST
    1424.87
  • Dolar
    8,1484
  • Euro
    9,7005
  • Altın
    457,9590
İstanbul
2 / 6
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteorolojiden İstanbul'a yağış uyarısı: Kuvvetlenerek sürecek
Kremlin'den flaş açıklama: "En kötü senaryolara hazırız"
Kuveyt'ten Türkiye açıklaması
Facebook'tan sonra sıra LinkedIn'de: 500 milyon hesap çalındı
Almanya'dan Türk SİHA'larına önlem!
Tartışmalı fotoğrafa Türkiye'den son nokta
Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken yerli aşı açıklaması
Türk Polisi ATAK'a geçti
Eren-10 operasyonundan güzel haberler geliyor...
Bakan Soylu sert tepki gösterdi: Tedaviye ihtiyaç var
Kripto para piyasasında dalgalanma... Düşüşe geçti
İngiltere'den bir ilk! Halka açılıyor
Datça beşik gibi sallandı
SGK 'Kod-29' uygulamasında düzenlemeye gitti
Rusya'dan 'Türkiye' teklifi
ABD ve komşu arasında sürpriz gelişme!
Soğuk ve yağışlar geri geldi
Selçuk Bayraktar: Terörün kökünü kuruttu
Koruma değil ‘şarlatan'
AB'den çarpıcı analiz: Türkiye olmasa Libya'ya gidemezdiniz
Fransa'da Başkan Erdoğan neden hedefte?
Türkiye'yi tehdit eden Çeçen lider Kadirov'un sansasyonel hayatı!
Her şehit için bir fidan
200 lira, 55 bin liraya satışta
08 Nisan 2021 Perşembe 14:27:00 - Güncelleme:08 Nisan 2021 Perşembe 14:27:00

Facebook'tan sonra sıra LinkedIn'de: 500 milyon hesap çalındı

ABONE OL

Profesyonellere yönelik tasarlanan sosyal medya platformu LinkedIn'de 500 milyon kullanıcının bilgileri çalındı. Geçen hafta da bir başka sosyal medya devi Facebook'tan veriler sızmıştı.

Sosyal medya platformu Facebook'a kayıt olan 530 milyon fazla kişinin bilgileri çalınmıştı.

NTV'de yer alan habere göre, platformların veri güvenliği tartışılırken, bir başka yerden daha veri hırsızlığı haberi geldi. Bu sefer saldırının adresi profesyonellere yönelik tasarlanmış olan LinkedIn oldu.

Forumlarda paylaşım yapan hackerlar 500 milyon kullanıcının bilgilerine sahip olduklarını söyledi. Hackerlar verilere kanıt olması için 2 milyon kullanıcının bilgilerinden oluşan bir örneği paylaşıma açtı.

Dört ayrı dosyadan oluşan 2 milyon kişilik listede kullanıcıların adları, e-posta adresi, telefon numaraları, çalışma bilgileri ve çok daha fazlası bulunuyor.

Örneği görüntülemek için 2 dolar ücret talep ediliyor. 500 milyonluk listenin tamamını satın almak için ise dört haneli bir ücret teklifi beklendiği ifade edildi.

Cybernews'te yer alan bilgilere LinkedIn tarafı sızıntı iddialarına yönelik açıklamada bulunmadı.

SIZAN BİLGİLER

LinkedIn profil isimleri

Gerçek isimler

E-posta adresleri

Telefon numaraları

Cinsiyet

LinkedIn'e bağlı linkler

LinkedIn'e bağlı diğer sosyal medya hesapları

Profesyonel ünvanlar ve diğer çalışma bilgileri

Etiketler : facebook linkedin sızıntı
O benim babam değil!

O benim babam değil!
İlhamı çevresindeki AŞKLAR

İlhamı çevresindeki AŞKLAR
Songül artık kısa saçlı

Songül artık kısa saçlı
30'umda kendimi daha iyi tanıdım

30'umda kendimi daha iyi tanıdım
Hayatı anne olunca anlam kazandı

Hayatı anne olunca anlam kazandı
Kahve için yasağı deldi

Kahve için yasağı deldi
Yeni yaştan sağlık diledi

Yeni yaştan sağlık diledi
Yasak Elma'ya dönüş hazırlığı

Yasak Elma'ya dönüş hazırlığı
3 adam bir kadın

3 adam bir kadın

EN ÇOK OKUNAN HABERLER