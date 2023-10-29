Facebook'ta yapay zekayla profil zamanı

Son zamanlarda yapay zekâ özelliklerine ağırlık vermeye başlayan Facebook, şimdi de profil fotoğraflarını yapay zekâyla oluşturmanıza olanak tanımayı planlıyor. Şu anda, normalden farklı olarak sadece avatarları profil fotoğrafı yapmak mümkün. Güncelleme yapıldığında, direkt olarak uygulamaya eklenecek "Yapay zekâyla profil fotoğrafı oluştur" butonuyla kullanılabileceğini ve kullanıcılara kolaylık sağlanacak.

