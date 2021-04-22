Facebook'ta veri çalma hazırlığı

533 milyon kullanıcının verilerini açığa çıkardığı bir güvenlik ihlali yaşayan Facebook'un yeni planı veri hırsızlığını sektörel sorun olarak gösterip 'normalleştirmek.' İddiaya göre; Facebook'un iç yazışması yanlışlıkla Belçika'nın Data News gazetesine gönderildi. E-postada, "Uzun vadede daha fazla veri çalma olayı bekliyoruz ve bunu bir sektör sorunu olarak göstererek, bunun düzenli olarak gerçekleşmesini normalleştirmek önemlidir" ifadesi yer alıyordu.

