Facebook'ta veri çalma hazırlığı
533 milyon kullanıcının verilerini açığa çıkardığı bir güvenlik ihlali yaşayan Facebook'un yeni planı veri hırsızlığını sektörel sorun olarak gösterip 'normalleştirmek.'
533 milyon kullanıcının verilerini açığa çıkardığı bir güvenlik ihlali yaşayan Facebook'un yeni planı veri hırsızlığını sektörel sorun olarak gösterip 'normalleştirmek.' İddiaya göre; Facebook'un iç yazışması yanlışlıkla Belçika'nın Data News gazetesine gönderildi. E-postada, "Uzun vadede daha fazla veri çalma olayı bekliyoruz ve bunu bir sektör sorunu olarak göstererek, bunun düzenli olarak gerçekleşmesini normalleştirmek önemlidir" ifadesi yer alıyordu.