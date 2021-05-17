Facebook'dan koronavirüs hamlesi

Sosyal medya platformu Facebook aşı karşıtı profilleri engelliyor. Bir CNBC raporuna göre Facebook'taki bazı insanlar aşı karşıtı iddialarda bulunmak için profil resimlerinde özel sınırlar kullanıyor. Bu duruma karşılık olarak Facebook sözcüsü, bu tür profil çerçevelerinin şirket politikalarına aykırı olduğunu ve bunları kaldırmak için çaba gösterdiklerini dile getirdi. Sözcü "İnsanları COVID-19 aşıları için desteklerini paylaşmaya teşvik eden ve kurallarımızı ihlal edenleri kaldıran profil çerçevelerini aktif olarak destekliyoruz" dedi.



Sözcü ayrıca "Platformda aşılamayı destekleyen profil çerçevelerine sahip kullanıcı sayısının artıyor. Dünyada beş milyondan fazla insan aşılara olan desteği ifade etmek için bu profil çerçevelerinden birini kullanıyor'' ifadelerini kullandı. Bu haftanın başlarında şirket, Covid-19 salgınıyla ilgili olarak Facebook ve Instagram da dahil olmak üzere uygulama ailesinden dünya çapında 12 milyon yanlış bilgi aldığını bildirdi. Şirket ayrıca, Hindistan'daki kullanıcılarını pandemi hakkındaki yanlış bilgilerin tespit edilmesine yardımcı olmak için eğitim vermeyi istediklerini belirtti. Ek olarak bilgilendirme yapmak için Hindistan'da yeni bir kampanya başlatma planlarını da duyurdu.