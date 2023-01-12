Facebook ve Instagram'a reklam kısıtlaması

Meta, Instagram ve Facebook'taki genç kullanıcıları hedefleyen reklamlar için kısıtlamaları artırdığını açıkladı. Buna göre artık reklam verenler, reklamlarını genç kullanıcıların cinsiyetlerine göre göstermesini engelleyecek. Buna ek olarak kullanıcıların Instagram ve Facebook'ta etkileşime girdiği gönderiler, takip ettiği hesaplar gibi uygulama içi aktivitelerinin de hedefli reklamlar göstermek için kullanılamayacağı ifade ediliyor.

