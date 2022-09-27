VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mersin'de şehit olan polisin çatışma görüntüleri ortaya çıktı
Nijerya'da koleradan ölümler 149'a yükseldi
AB: Enerji altyapısını bozan kasıtlı eylemlere karşılık verilecek
Almanya enerji krizini hafifletmek için iki nükleer santralin ömrünü uzatacak
Kirişci, G20 Tarım Bakanları Toplantısı'na katıldı
AFAD'dan Pakistan'a 26 bin çadır, 400 binden fazla gıda ve hijyen kolisi desteği
Bakan Varank: The Aziz Sancar Lecture bilim camiasına vizyoner bir bakış açısı sağlayacak
IMF: İngiltere'deki son ekonomik gelişmeleri yakından izliyoruz
Pentagon, Yunanistan ve Türkiye'ye gerilimi düşürmek için diyalog çağrısı yaptı
Facebook ve Instagram arasında geçiş kolaylaşıyor
Muğla açıklarında 118 düzensiz göçmen kurtarıldı
İsrail, Ukrayna'daki referandum sonuçlarını tanımayacak
Gölcük Tersane Komutanlığı'nda bir asker şehit oldu
Biden, Florida'ya yaklaşan Ian Kasırgası'nı yerel yetkililer ile görüştü
ABD, Rus boru hattındaki sızıntıların Avrupa'ya enerji akışını etkilemesini beklemiyor
Evden çıkarılan kiracıdan avukata bıçaklı saldırı
Grip aşıları 65 yaş üstü ve kronik hastalar için e-Nabız'da tanımlandı
Gazprom: Rusya, Ukraynalı Naftogaz'a yaptırım uygulayabilir
NATO, müttefiklerin silah stoklarını hızla doldurmasını bekliyor
Bakan Özer üniversitelerdeki yabancı öğrenci sayısını açıkladı
EGM'den Mersin'deki terör saldırısına ilişkin provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme
Bakan Soylu'dan, Demirtaş'ın 'polisevi saldırısı' paylaşımına tepki
BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi
TOKİ, 26 ilde 365 arsayı satışa çıkardı
27 Eylül 2022 Salı 22:10:00 - Güncelleme:27 Eylül 2022 Salı 22:10:00

Facebook ve Instagram arasında geçiş kolaylaşıyor

Kaynak: Meta

ABONE OL

Meta, Facebook ve Instagram'daki kişilerin birden fazla hesap ve profile erişmesini, oluşturmasını ve bunlar arasında gezinmesini kolaylaştıracak yeni özellikleri duyurdu. İşte yeni özellikler...

Sosyal medya platformlarının ana şirketi Meta, Facebook ve Instagram'ın, hesaplar arası geçişi için yeni bir güncellemeye hazırlanıyor.

Yeni eklenen özellikle kullanıcılar, hem Facebook hem de Instagram arasındaki hesaplarına kolay yoldan geçiş yapabilecek. Profillerin tek bir alanda olması, uygulama içi deneyimi de artıracak.

BİLDİRİMLER TEK BİR SAYFADA GÖRÜNECEK

Kullanıcılar, Hesaplar Merkezi'ne ekledikleri hesaplar arasında hızlıca geçiş yapabilecekler. Üstelik bu geçiş Instagram'dan Facebook'a veya Facebook'tan Instagram'a da mümkün olacak.

Meta'nın güncellemesi, kullanıcıların aldığı bildirimlerle ilgili de önemli bir husus içeriyor. Kullanıcılar, bundan sonra hem Instagram'dan gelen hem de Facebook'tan gelen bildirimleri tek bir sayfada görebilecekler.

Meta, bu sayede gelişmelerden haberdar olmanın hiç olmadığı kadar kolaylaştığını söylüyor. Öte yandan kullanıcılar bir Instagram veya Facebook hesabı oluşturabilecek ve diğer platformlara da kolayca kayıt işlemini gerçekleştirebilecek.

Çift faktörlü doğrulamayı aktifleştiren kullanıcılar, tanınmayan bir cihazda Instagram bilgilerini kullanarak Facebook'a, Facebook bilgilerini kullanarak da Instagram'a bağlanamayacak.

Ayrıca kullanıcılar, birden çok hesap ve profile sahip olduklarında hangi profillerin birbirlerine geçiş yapabileceklerini belirleyebilecekler.

Etiketler : Facebook Instagram Meta
Düğününde iki gelinlik giyecek

Düğününde iki gelinlik giyecek
Furkan sessizliği

Furkan sessizliği
Ben kolay kolay vazgeçmem

Ben kolay kolay vazgeçmem
Sonbahar konserleri

Sonbahar konserleri
Konser kana bulandı

Konser kana bulandı
Yağmur altında stand-up

Yağmur altında stand-up
Bİr Türkü hayatını değiştirdi

Bİr Türkü hayatını değiştirdi
Hadise gitti, Elçin geldi

Hadise gitti, Elçin geldi
35'nci yıl sahnesi

35'nci yıl sahnesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes