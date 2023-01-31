Facebook bilerek batarya bitiriyor

Facebook'un kovulan eski çalışanlarından biri, şirketin uygulamaya kullanıcıların bataryalarını bilerek hızlı tüketen bir işlem eklediğini iddia etti. İddiaya göre Facebook, akıllı telefonlarda bilerek çok fazla pil tüketen bir yazılıma sahip. Facebook'un yaptığı şeyin bir adına "negatif test" deniyor ve teknoloji şirketlerinin bir uygulamanın özelliklerini test etmek veya bir arayüzü değişiminin nasıl olabileceğini görmek için birinin telefonunun pilini gizlice bitirmesine izin veriyor.

