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14 Aralık 2022 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:14 Aralık 2022 Çarşamba 08:00:00

F-35'ler elde kaldı...F-35'lerin maliyeti gittikçe yükseliyor.

Kaynak: Aksam.com.tr

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5. nesil savaş uçağı F-35'leri satın alan ülkeler, avcı uçağının sadece kokpitindeki yeni bir bilgisayarın geliştirilebilmesi için bir milyar dolara yakın ödeme yapmak zorunda kalacak. 9 Aralık'ta ekonomi dergisi Bloomberg tarafından yayınlanan makalede, maliyetlerin daha da yükselebileceği ve buna paralel olarak F-35 teslimatında gecikmeler yaşanabileceği vurgusu yapıldı.

F-35'in fiyatı sürekli artıyor. 2001 yılında Lockheed Martin, proje için 233 milyar dolara ihtiyaç duyulacağını ifade etmişti. F-35'lerin 2020 yılında maliyeti 398 milyar dolara yükselmiş son olarak 2021 yılında ise bu son teknoloji avcı uçağının maliyetinin 412 milyar dolara ulaştığı belirtilmişti.

F-35'lerdeki sorunlar sadece bununla sınırlı kalmadı. Müttefiklerin bütçelerinden boşalan 412 milyar dolarlık ABD projesi, pas içinde kaldı. Ocak ayında, bir ABD uçak gemisinde F-35'in donanma versiyonunun fotoğrafları basına sızmıştı. Fotoğrafta F-35'in gövdesi paslanmıştı. Pentagon resimleri inkar edemedi, bu nedenle Pentagon sözcüsü Joe DellaVedova pasın silah üreticisi Lockheed Martin'in bir üretim hatasından kaynaklandığını ve tüm modellerin etkilendiğini söyledi.

F-35'LERİN MALİYETLERİNİN YÜKSELMESİ TESLİMATLARI DA GECİKTİRİYOR

Fiyatların fırlamasına ek olarak, yeni avcı uçaklarının teslimatında da gecikmelerin yaşanacağı bildirildi. F-35'ler modernize edilmiş yazılıma sahip ilk savaş uçağı konumunda. Böylece, F-35 Ortak Program Ofisi'nin raporunda, modernize edilen ilk F-35 için nihai teslim tarihi olarak Temmuz 2023 belirlenmişti ancak şimdiden teslimat sürelerinin birkaç ay daha uzatılacağı duyuruldu.

BİRÇOK ÜLKEDE "F-35"LER TARTIŞMA KONUSU OLDU

Avustralyalı gazeteciler, Avustralya'nın yıllar önce F-35'leri satın alma tercihini eleştirmişlerdi. F-35'lerle ilgili yapılan bir soruşturma da bu eleştirileri haklı çıkarıyordu. F-35'lerin öncelikle ülkenin gereksinimleri karşılamadığını ortaya çıkmıştı. Yüksek bakım maliyetleri, yaklaşık %20 daha az uçuş saati gibi soruşturma sonucunda birçok dezavantajı sıralanmıştı.

Ayrıca raporda; Avustralya, Çin ile yapacağı olası bir savaşta, F-35'in havada en az bir kez yakıt ikmali yapmadan Çin'e bile ulaşamayacağı, bunun da yakıt tüketiminin artması anlamına geldiği ifade edilmişti.

F-35'lerde yıllardır teknik sorunlar mevcut. Yaklaşık iki yıl önce yayınlanan bir raporda, uçağın yapısında ve işleyişinde 800'den fazla teknik sorun listelenmişti. Bunların %90'ından fazlası kolayca düzeltilebilir durumdaydı ancak 13 sorun ciddi nitelikle olduğu belirtilmişti. Bu 13 sorun içerisinde, yüksek hız sırasındaki maddi sorunlar, kokpit bilgisayar, radar ekranı, pilot kaskı gibi birçok önemli sorun yer alıyor.

Etiketler : F-35 Avustralya Çin
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