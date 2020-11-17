Evren yavaş yavaş ısınıyor
Bugüne kadar bilim insanları evrenin sıcaklığının giderek düştüğünü söylüyorlardı. Fakat yeni bir araştırma bunun tam aksini gösterdi.
Araştırmacılar, evrenin son 10 milyar yıldaki termal tarihini inceledi ve kozmik gazın sıcaklığının 10 kattan fazla arttığını gözlemledi. Araştırmanın başındaki isim olan Yi-Kuan Chiang, "Evren genişledikçe yerçekimi, uzaydaki karanlık madde ve gazı galaksilere ve galaksi kümelerine çeker. Sürtünme şiddeti o kadar şiddetlidir ki gittikçe daha fazla gaz şoklanır ve ısınır" dedi.