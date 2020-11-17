Evren yavaş yavaş ısınıyor

Araştırmacılar, evrenin son 10 milyar yıldaki termal tarihini inceledi ve kozmik gazın sıcaklığının 10 kattan fazla arttığını gözlemledi. Araştırmanın başındaki isim olan Yi-Kuan Chiang, "Evren genişledikçe yerçekimi, uzaydaki karanlık madde ve gazı galaksilere ve galaksi kümelerine çeker. Sürtünme şiddeti o kadar şiddetlidir ki gittikçe daha fazla gaz şoklanır ve ısınır" dedi.

