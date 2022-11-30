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30 Kasım 2022 Çarşamba 15:42:00 - Güncelleme:30 Kasım 2022 Çarşamba 15:42:00

Esat Özcan: Geleneksel kanallarla rekabet mümkün değil

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İzay Dijital kurucusu ve sosyal medya uzmanı Esat Özcan, pazarlamada sosyal medyanın önemini yorumladı: “Günümüz dünyasında geleneksel medya kanallarıyla rekabet mümkün değil. Şirketler de bunun farkında ve trendleri yakından takip ediyorlar.”

Sosyal medya günümüzde gündelik hayatın vazgeçilmez bir parçası. Dünyada 4.63 milyar sosyal medya kullanıcısı var. Bu, dünya nüfusunun yüzde 58'ini ifade ediyor. İnsanların günde ortalama 2 saat 27 dakikası sosyal medya sitelerinde geçiyor. Türk kullanıcılar için bu süre daha da fazla; ortalama 2 saat 57 dakika. İzay Dijital'in kurucusu ve sosyal medya uzmanı Esat Özcan bu veriler ışığında sosyal medyanın pazarlama faaliyetlerindeki önemini değerlendirdi: "Pazarlamada sosyal medya kanallarını kullanmayan bir şirket ya da markanın rekabet etme şansı yok."

ŞİRKETLER TRENDLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Dijitalleşmenin her geçen gün etkinliğini artırdığına, insanların sadece eğlenmek için değil ihtiyaçlarını karşılamak için de sosyal medyayı kullandığına dikkat çeken Özcan, "Şirketler artık hedef kitlelerine ulaşmak için geleneksel medya kanallarından çok sosyal medyayı kullanıp pazarlama trendlerini yakından takip ediyorlar. Hangi mecra popülerse ona yöneliyorlar. Çünkü sosyal medya markalara müşteri sorunlarını çözme ve sosyal dinleme gibi pek çok yeni fırsat sunuyor. Ayrıca geleneksel pazarlama yöntemlerinde hedef kitle ile doğrudan iletişim ve duygusal bağ kurmak zordur. Sosyal medya bu bağı kurmayı da sağlıyor" dedi.

PLATFORMLAR KULLANICILARA DAİR HER ŞEYİ BİLİYOR

Sosyal medyanın en büyük avantajının ürün ve hizmetleri, kampanyaları, dönemsel promosyonları direkt hedef kitleye ulaştırmada uygun maliyetli hızlı çözümler sunması olduğunu belirten Esat Özcan sözlerini şöyle sürdürdü: "Twitter, Facebook, Instagram, YouTube gibi platformlar, kullanıcılar hakkında yaştan cinsiyete, ilgi alanından siyasi görüşe kadar birçok ayrıntıyı raporluyorlar. Tüm bu bilgiler şirketlerin reklamlarını yalnızca doğru ve nitelikli hedef kitleye ulaştırmalarını sağlıyor. Hedef kitlenin sınırlandırılması zaman kaybının önüne geçerken maliyetleri de düşürüyor."

Etiketler : izay dijital esat özcan pazarlama sosyal medya
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