En pahalı teleskop hacklendi

Dünyanın en pahalı ve en büyük kara tabanlı teleskobu olan ALMA (Atacama Large Millimeter Array) teleskobunun hacklendiği açıklandı. 29 Ekim'de meydana gelen olayın kontrol altına alındığı paylaşıldı. Evreni sürekli gözlemleyen ve bugüne kadar pek çok keşfe yol açan ALMA, tarihin ilk kara delik fotoğrafının çekilmesinde kullanılan teleskoplardan biriydi.

