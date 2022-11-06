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06 Kasım 2022 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:06 Kasım 2022 Pazar 15:00:00

En pahalı teleskop hacklendi

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Dünyanın en pahalı ve en büyük kara tabanlı teleskobu olan ALMA (Atacama Large Millimeter Array) teleskobunun hacklendiği açıklandı.

Dünyanın en pahalı ve en büyük kara tabanlı teleskobu olan ALMA (Atacama Large Millimeter Array) teleskobunun hacklendiği açıklandı. 29 Ekim'de meydana gelen olayın kontrol altına alındığı paylaşıldı. Evreni sürekli gözlemleyen ve bugüne kadar pek çok keşfe yol açan ALMA, tarihin ilk kara delik fotoğrafının çekilmesinde kullanılan teleskoplardan biriydi.

Etiketler : En pahalı teleskop hacklendi ALMA Atacama Large Millimeter Array hacklendi
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