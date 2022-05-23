En çok virüs Windows'da

En çok virüs Windows'da

Microsoft Windows'un 2022'de 25,48 milyon kötü amaçlı yazılım örneğine sahip olduğunu ortaya çıktı. Android sistemi için kötü amaçlı yazılım örneği yalnızca 536 bin oldu.

MacOS sisteminde ise 2022'nin en az kötü amaçlı yazılım örneği yer alıyor. Rapora göre bu işletim sisteminde yalnızca yaklaşık 2 bin kötü amaçlı yazılım örneği var.