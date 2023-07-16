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En çok Japonlar Twitter kullanıyor
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16 Temmuz 2023 Pazar 08:19:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2023 Pazar 08:19:00

En çok Japonlar Twitter kullanıyor

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Twitter'ın sahibi Elon Musk, Twitter'ın kullanım oranlarının bulunduğu bir tablo yayınladı

Twitter'ın sahibi Elon Musk, Twitter'ın kullanım oranlarının bulunduğu bir tablo yayınladı ve Dünya genelinde platformun kullanım oranının yüzde 3,5 artış gösterdiğini belirtti. Sahip olduğu nüfuslara oranlandığında listedeki ülke/bölgelerden en çok Twitter kullanım oranına sahip olanın Japonya olduğunu görüldü. Twitter kullanıcılarının yüzde 88'i, platformu mobil uygulama üzerinden kullandığı açıklandı.

Etiketler : Twitter Elon Musk En çok Japonlar Twitter kullanıyor
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