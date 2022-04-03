En çok bağımlılık yapan uygulama: WhatsApp

En çok indirilen ve bağımlılık yapan uygulamalar belli oldu! Verilere göre en çok WhatsApp bağımlısıyız. Uygulamada her gün 66 milyar mesaj iletiliyor, 65 milyon da görüntülü konuşma gerçekleşiyor. Verilere göre de normal bir WhatsApp kullanıcısı uygulamaya günde 30 defa giriş yapıyor. Facebook da, en çok kullanılan uygulamalardan biri, toplamda 5 milyardan fazla indirildi.



Instagram da en çok bağımlılık yapan uygulamalardan oldu. 2010 yılında kurulan sosyal medya platformunu, her ay toplamda 2 milyardan fazla kişi kullanıyor. Kullanıcıların %68'i günde en az bir kere uygulamaya giriş yapıyor ortalama 35 dakikasını platformda geçiriyor. Kullanıcıların %42'si ise paylaşılan gönderileri kontrol etmek için uygulamaya birkaç kez giriş yapıyor.

TikTok, sonradan pazara girip yıldızı parlayan uygulamalar arasında oldu. 2016 yılında kurulan platform, sadece 2021 yılının Mart ayında 120 milyondan fazla indirildi. Uygulama toplamda Android ve iOS'ta ise şimdiden 3 milyardan fazla kişi indirdi.