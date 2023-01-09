Elon Musk, Twitter'in ayarlarıyla oynuyor

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09 Ocak 2023 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:09 Ocak 2023 Pazartesi 07:30:00

Elon Musk'tan radikal Twitter kararı... Karakter sayısı 4000 olacak!

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Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'tan radikal bir adım geldi. Tesla ve SpaceX'in de CEO'su olan milyarder iş adamı Musk, Twitter'daki karakter sayısını 280'den 4 bine çıkaracağını açıkladı.

Elon Musk'ın satın almasıyla birlikte gündemden düşmeyen sosyal medya platformu Twitter, bu kez ifşa dosyalarıyla değil, yenilikleriyle gündemde. Elon Musk, Twitter'daki karakter sayısını 280'den 4 bine çıkaracağını açıkladı.

Daha önce bir takipçisinin, " Twitter'ın karakter sayısını 280'den 4 bine çıkaracağın doğru mu" sorusuna "Evet" yanıtını veren Musk, tarihi de açıkladı.

Elon Musk'tan devrim niteliğinde bir açıklama geldi. Yenlikleriyle bilinen Elon Musk bu kez takipçilerini de şoke etti. Twitter'ın karakter sayısını nerdeyse 15 kat artırma kararı alan Musk, hali hazırda 280 olan karakter sayısını 4 bine çıkaracağını açıkladı.

Şubat ayının başında bu uygulamaya geçileceğini sosyal medya hesabından duyuran yeni Twitter CEO'su, bundan sonraki yenilikleri ise merak konusu.

Etiketler : Elon Musk Twitter sosyal medya platformu CEO
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