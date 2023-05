Elon Musk Twitter'ın yeni özelliklerini paylaştı

Musk, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Uygulamanın son sürümünde, kullanıcıların sadece en son değil, ileti dizisindeki herhangi bir mesajı yanıtlayabileceğini belirten Musk, bu mesajlara emojilerle de tepki verilebileceğini kaydetti.

Musk, yalnızca gönderici ve alıcıların mesajları görebildiği şifreli doğrudan mesaj olanağının da getirileceğini bildirdi.

Twitter'da çok yakında sesli ve görüntülü sohbet imkanı olacağına işaret eden Musk, "Böylece dünyanın herhangi bir yerindeki insanlarla telefon numaranızı vermeden konuşabilirsiniz." ifadesini kullandı.

With latest version of app, you can DM reply to any message in the thread (not just most recent) and use any emoji reaction.



Release of encrypted DMs V1.0 should happen tomorrow. This will grow in sophistication rapidly. The acid test is that I could not see your DMs even if...