Elon Musk, Drakula'nın şatosunu kiraladı

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Cadılar Bayramı kutlaması için Romanya'da romanlara konu olan "Drakula'nın şatosunu" kiraladı. Milyarder Elon Musk, aralarında Angelina Jolie, PayPal'ın kurucusu Peter Thiel, Google'un kurucularından Sergey Brin, yatırımcı Steve Jurvetson'un da bulunduğu 140 milyarder arkadaşıyla Bran Kalesi'nde Cadılar Bayramı'nı kutlayacak. Bir grup milyarder, önceki gece Bükreş'e özel uçakla geldi ve oradan da Bran Kalesi'nin bulunduğu Braşov şehrine helikopterle ulaştı.

