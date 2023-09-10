E-postalara emojiyle tepki verilecek

Google'ın Gmail'e emojiyle tepki verme özelliği getirmeyi planladığı ortaya çıktı. Özellik, tıpkı mesajlaşma uygulamalarında olduğu gibi e-postalara emoji eklemenizi sağlayacak. Kullanıcılar, istedikleri e-postalara emoji reaksiyonu ekleyebilecek. Emojiler doğrudan e-posta ekranından veya sağ üstte yer alan üç nokta simgesinden yapılabilecek. Ayrıca şifrelenmiş mesajlar veya büyük gruplarda özelliğin kullanılamayacağı, tek bir e-posta için 20 emoji sınırlaması olacak.

