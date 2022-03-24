e-Devlet Kapısı 3 milyar kez ziyaret edildi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Ve Kültür Merkezi'nde "Dijital Türkiye Yapay Zeka ve Siber Güvenlik" temalı söyleşide gençlerle bir araya geldi.

Dünyada yaşlı nüfus sorununun bulunduğunu belirten Koç, "Türkiye'nin nüfusunun yüzde 15,4'ü 15 ila 25 yaş arasında. Bu oranla baktığımızda Avrupa'da bulunan 27 ülkeden daha genç nüfusa sahibiz. Dünyada yaşlanma problemi var ve biz çok genç nüfusa sahibiz. Gelecek dijital teknoloji ve bunları üretecek kişilerle oluşacak. Bu bağlamda hem dijital güce hem de genç nüfusa sahip ülkeyiz" dedi.

"TÜRKİYE OLARAK YAPAY ZEKA ÇAĞINDA SÖZ SAHİBİ OLMAK İSTİYORUZ"

Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dijital seferberlik ilan ettiğine dikkati çekerek, Dijital Dönüşüm Ofisi olarak daha kapsayıcı bir dijital toplum inşası ile Türkiye'nin her yerinde bu teknolojileri anlatacaklarını dile getirdi.

Hayatı kolaylaştıran teknolojilerin olmazsa olmazının yapay zeka olduğunu vurgulayan Koç, "Gelecek, dijital teknolojilerde ve bu teknolojilerin getireceği dönüşümde. Dijital dönüşüm artık bir tercih meselesi değil ülkemiz adına bir zorunluluk. Artık o kadar hızlı gidiyoruz ki 30 yılda bir yeni bir sanayi devrimi oluyor. Bu yeni teknolojilerle yeni sanayi devriminin ismi 'Yapay zeka çağı' olacak. İşte biz Türkiye olarak yapay zeka çağında söz sahibi olmak istiyoruz. 2030 yılında tek başına yapay zekanın dünya ekonomisine 16 trilyon dolarlık bir ek büyüme katacağı söyleniyor. Bu rakamı karşılaştırdığımızda, Çin ve Hindistan'ın üretiminden daha fazla bir üretim anlamına geliyor" diye konuştu.

"ŞU ANDA 58,8 MİLYON KULLANICIMIZ VAR"

Koç, 2008 yılında açıldığında 20 hizmeti bulunan e- Devlet'in şimdi dünyaya örnek olduğunu vurguladı:

"Bugüne geldiğimizde 6 bin 400 hizmet vermeye başladık. Açıldığımız yıl sadece 5 bin kullanıcımız vardı. Şu anda 58,8 milyon kullanıcımız var. Geçen sene bir rekora imza attık. Tabii bunda koronavirüsün de etkisi vardı. Geçen sene 3 milyar kez e-Devlet sistemine giriş oldu. Bakın 3 milyar kez vatandaşımız herhangi bir kamu kurumuna gitmek yerine oturduğu yerden 7/24 hizmetini alabilmiş oldu. Hedefimiz bu sayıların artırılması ve bütün işlemleri e-Devlet üzerinden yapabilmeniz."

"SİBER GÜVENLİĞİMİZ MİLLİ GÜVENLİĞİMİZ KADAR ÖNEMLİ"

Koç, yapay zekanın 2035 yılına kadar dünya ekonomisini iki kat, verimliliği ise yüzde kırk artıracağına işaret ederek, "Siber güvenlik milli güvenliğimiz kadar önemli. Siber güvenlik olmazsa olmazımız. Çevrim içi ve çevrim dışı olan hayatımıza bir sınır koymamız, sağlıklı bir denge oluşturmamız gerekiyor. We Are Social UK 2021 raporuna göre, Türkiye'de günde ortalama 7 saat 57 dakika internette geçiriyoruz. Nerdeyse 8 saate yakın. Yani normal aktif vaktimizin yarısını internette geçiriyoruz. Bakın 'kullanmayın' demiyorum ama çevrim içi ve dışı bir denge olması lazım" şeklinde konuştu.

Konferansa 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.