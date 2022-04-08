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08 Nisan 2022 Cuma 07:56:00 - Güncelleme:08 Nisan 2022 Cuma 15:55:00

Dünya'ya en uzak galaksi bulunmuş olabilir

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Gökbilimciler, dünyadan 13,5 milyar ışık yılı uzaklıkta gözlemledikleri galaksinin bugüne kadar keşfedilen en uzak galaksi olabileceğini bildirdi.

Gökbilimciler, dünyadan 13,5 milyar ışık yılı uzaklıkta gözlemledikleri galaksinin bugüne kadar keşfedilen en uzak galaksi olabileceğini bildirdi. Bilim insanları, keşfettikleri galaksiye "HD1" adını verdi. Galaksiden yayılan ultraviyole dalgaların son derece parlak olduğunu belirten bilim insanları, bu kadar çok ışığın yılda 100'den fazla yıldız tarafından üretilmiş olabileceğini ve bu rakamın da evrenin erken dönemlerindeki bir galaksi için beklenenden 10 kat fazla olduğunu belirtti.

HD1, evrenin başlangıcındaki galaksilere ışık tutmak için yürütülen çalışma kapsamında, 4 farklı kızılötesi teleskop kullanılarak yapılan 1200 saatlik bir gözlem sonucu keşfedildi.

Çalışmaya katılan Tokyo Üniversitesinden gökbilimci Yuichi Harikane, galaksinin kırmızı renginin onun ne kadar uzakta olduğuna ilişkin bilgi verdiğini belirterek, "HD1'in kırmızı rengi, 13,5 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir galaksiden beklenen özellikleri şaşırtıcı derecede iyi karşılıyor ve onu bulduğumda tüylerim diken diken oldu." dedi. Öte yandan Yuichi, 700 binden fazla gök cismi arasından HD1'i bulmanın oldukça zor olduğunu aktardı. Galaksinin keşfine ilişkin çalışma The Astrophysical Journal'da yayınlandı

Etiketler : Dünya'ya en uzak galaksi Tokyo Üniversitesi Yuichi Harikane
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