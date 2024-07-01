Dünyanın yüzde 62'si sosyal medya kullanıyor

Online istatistik portalı Statista'nın verilerine göre 8 milyara ulaşan dünya nüfusunun yüzde 62'si sosyal medya kullanıyor. Meta şirketine ait Facebook, aylık aktif 3 milyarı aşkın sayısıyla en fazla kullanıcıya sahip platform oldu. Meta'ya bağlı Instagram ve WhatsApp da aylık 2 milyar kullanıcısıyla 3'üncü ve 4'üncü sırada yer aldı.

Listede 2'nci sırada Google'ın sahibi olduğu çevrim içi video paylaşım platformu YouTube geliyor. YouTube, dünya çapında 2.5 milyar kişi tarafından kullanılıyor. Elon Musk'ın sahibi olduğu X (Eski adıyla Twitter) platformu ise 611 milyon kullanıcıyla 12'nci sırada. 5'inci sıraya ise 1.6 milyar kullanıcısıyla TikTok yerleşti.

HER GÜN 2.2 SAAT



Dünyada 5 milyar kişi her gün ortalama 2 saat 23 dakikasını sosyal medyada geçiriyor. Türkiye'de ise bu süre 2 saat 44 dakika. Türk kullanıcılar, internet kullanımında toplam 6 saat 57 dakikayla 42 ülke arasında 20'nci sırada.

TÜRKİYE'DE BİRİNCİ SIRA YOUTUBE'UN



Türkiye'de 57 milyon 500 bin kullanıcıyla YouTube birinci; 57 milyon 100 bin kişiyle de Instagram ikinci durumda. TikTok, 37 milyon 700 bin kullanıcıyla Türkiye'de 3'üncü, Facebook 34 milyonla 4'üncü, X 20 milyon 670 bin kullanıcıyla 5'inci sırada yer alıyor.