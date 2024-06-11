İnsan beyin dokusundan yapılmış dünyanın ilk yaşayan bilgisayarı üretildi.

Daily Mail'de yer alan habere göre, İsveçli bilim insanlarının laboratuvar ortamında yetiştirdiği 16 beyin hücresi kümesinden oluşan hücreler, birbirleri arasında bilgi iletişimi sağladı.

Geleneksel bir bilgisayar çipine benzer şekilde çalışan hücreler, nöronlar aracılığıyla sinyal gönderip alan devreler gibi hareket etti.

Teknolojiyle arasındaki en temel fark ise, hücrelerin normal bir bilgisayar çipine oranla daha az enerji kullanması oldu.

İnsan beyni, 10 ile 20 watt arasında enerji harcarken, günümüzdeki bilgisayarlar 21 megavat enerji kullanıyor.

Yaklaşık 0,5 mm çapında ve 10 bin canlı nörondan oluşan mini beyinler, dopamin dozlarıyla eğitiliyor.