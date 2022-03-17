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Dünyanın ilk 'sanal vatandaşı'
17 Mart 2022 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:17 Mart 2022 Perşembe 16:00:00

Dünyanın ilk 'sanal vatandaşı'

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Uluslararası turistlerin ilgi odağı olan Malta, 'Marija' ismini verdiği dijital vatandaşını tanıttı. Turizm ve Tüketicinin Korunması Bakanlığı tarafından tanıtılan Marija, yapay zekanın ve metaverse'ün olanaklarını bir araya getiren ülkenin sanal vatandaşlık programının ilk adımı oldu.

Uluslararası turistlerin ilgi odağı olan Malta, 'Marija' ismini verdiği dijital vatandaşını tanıttı. Turizm ve Tüketicinin Korunması Bakanlığı tarafından tanıtılan Marija, yapay zekanın ve metaverse'ün olanaklarını bir araya getiren ülkenin sanal vatandaşlık programının ilk adımı oldu. Marija, bünyesinde bulunduracağı Malta'nın tarihi ve kültürel değerleri hakkında kapsamlı bilgiyle ülkeye gelen turistlere sanal olarak rehberlik edecek. Marija, aynı zamanda kendisini sürekli geliştirmeye devam edecek. Marija'nın kusursuz bir telaffuzla konuşabilmesi ve zengin kelime dağarcığına sahip olması için de kendisine özel bir sözlük sistemi oluşturuldu.

Etiketler : Dünyanın ilk 'sanal vatandaşı' Marija metaverse
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