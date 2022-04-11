Dünyanın en tehlikeli akıllı telefonları

Özgül Soğurma Oranı olarak da adlandırılan SAR değeri, akıllı telefonların insan vücuduna yaydığı radyasyon miktarı anlamına geliyor. Bu radyasyon, belirli bir zaman sonra insan vücuduna zarar vermeye başlıyor.

İşte SAR değeri en yüksek akıllı telefonlar: * Motorola Edge* ZTE Axon * OnePlus 6T * Sony Xperia XA2 Plus * Google Pixel 3 XL * Google Pixel 4a * OPPO Reno5 5G * Sony Xperia XZ1 Compact * Google Pixel 3 * OnePlus 6