Dünyanın en hızlı uçağı yolda

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05 Aralık 2021 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:05 Aralık 2021 Pazar 09:30:00

Dünyanın en hızlı uçağı gizemli SR-72, 2030 yılında hizmete giriyor

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Dünyanın en hızlı uçağı olduğu söylenen Lockheed Martin'in gizemli SR-72'si, 2030 yılında hizmete giriyor.

Dünyanın en hızlı uçağı olduğu söylenen Lockheed Martin'in gizemli SR-72'si, Lockheed Martin'in iddiasına göre uçuşta yeni bir devrim yaratacak.

Halen en hızlı insanlı ve jet motorlu uçak unvanını elinde tutan elli yedi yaşındaki bir keşif uçağı olan efsanevi SR-71 Blackbird, 1998 yılında ABD Hava Kuvvetleri tarafından emekliye ayrılmıştı.

M5'te yer alan habere göre SR-72 ise SR-71'in halefi olarak insansız, hipersonik özelliklere sahip, keşif, gözetleme ve asli olarak bir saldırı uçağı olarak tasarlandı.

Şirket tarafından verilen bilgilere göre; büyük ölçüdeki ilerlemeye rağmen henüz somut geliştirme ve üretim zaman çizelgeleri belirsizliğini koruyor. Lockheed, SR-72 prototipinin 2025 yılına kadar uçacağını ve uçağın muhtemelen 2030'larda tam anlamı ile hizmete gireceğini açıkladı.

Etiketler : SR-71 Blackbird Lockheed SR-72 prototipi Lockheed Martin
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