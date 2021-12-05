Dünyanın en hızlı uçağı yolda

Dünyanın en hızlı uçağı olduğu söylenen Lockheed Martin'in gizemli SR-72'si, Lockheed Martin'in iddiasına göre uçuşta yeni bir devrim yaratacak.

Halen en hızlı insanlı ve jet motorlu uçak unvanını elinde tutan elli yedi yaşındaki bir keşif uçağı olan efsanevi SR-71 Blackbird, 1998 yılında ABD Hava Kuvvetleri tarafından emekliye ayrılmıştı.

M5'te yer alan habere göre SR-72 ise SR-71'in halefi olarak insansız, hipersonik özelliklere sahip, keşif, gözetleme ve asli olarak bir saldırı uçağı olarak tasarlandı.

Şirket tarafından verilen bilgilere göre; büyük ölçüdeki ilerlemeye rağmen henüz somut geliştirme ve üretim zaman çizelgeleri belirsizliğini koruyor. Lockheed, SR-72 prototipinin 2025 yılına kadar uçacağını ve uçağın muhtemelen 2030'larda tam anlamı ile hizmete gireceğini açıkladı.