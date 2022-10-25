Dünyada ilk, Türkiye'de geliştirildi... Yurt dışından talep yağıyor

Türkiye gelişen ve değişen sanayisinde olduğu gibi mutfak teknolojilerindeki başarılarıyla da dünyada adından çokça söz ettirmeye başladı. Türkiye'den yerli bir firmanın ürettiği el yakmayan ocağa dünyadan yoğun ilgi geldi.

Geleceğin mutfağına Türkiye'nin yerli şirketleri şekil verecek. Bir firma el yakmayan ocak geliştirdi. Sektörde ilk olma özelliğini taşıyan bu ocak, minimal tasarımıyla dikkati çekiyor. Telefonla da kontrol edilebilen ocağa yurt dışından da ilgi büyük. Geleceğin mutfağı sloganıyla üretilen el yakmayan yerli ocak, 3 buçuk yılda üretildi. Otonom sisteme sahip ocak hem aplikasyonla hem de sesle yönetilebiliyor.

DÜNYADA İLK OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR

Sade tasarımıyla dikkat çeken ocak dünyada ilk olma özelliğini taşıyor. Ocağın diğer ocaklara göre daha hızlı olduğunu belirten Şirket Kurucusu Recai Üçok, '1 litre suyu geleneksel ocaklar 16 dakikada kaynatırken ocağımız 4.5 dakika gibi kısa bir sürede kaynatıyor' dedi.

YURT DIŞINDAN DA TALEP GELİYOR

El yakmayan ocak dayanıklılığı ile de dikkatleri çekiyor. Ocağın plakası çizilmeye ve ateşe karşı oldukça dayanıklı. Avrupa uyumluluk belgesine sahip ürüne yurt dışından da talep geliyor.