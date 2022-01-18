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18 Ocak 2022 Salı 11:30:00 - Güncelleme:18 Ocak 2022 Salı 11:30:00

Dünya TOGG'u böyle gördü: TeknoTürkler geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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ABD'deki fuarda yeni aracımızla tanışan küresel otomotiv devleri 'TEKNO Türkler yeni çağ açacak' yorumunu yaptı. Las Vegas'taki lansmanda otomobil duayenleri TOGG'a hayran kaldı. Küresel şirketlerin yetkili isimleri' Türkler bizi çok şaşırttı. Apple ve Samsung'un son teknoloji ürünü gibi görünüyor. TOGG dünya otomotiv sektöründe yeni bir çağ başlatacağa benziyor.' dedi.

ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES), ilk defa uluslararası arenada boy gösteren TOGG, dünya otomotiv sektöründen büyük beğeni topladı. Fuar boyunca hem yabancı basın hem de küresel otomotiv devleri TOGG'u hayranlıkla izledi. Ancak Türkiye'de bazı yayın kuruluşları ve sosyal medya trolleri "Fuarda görülen otomobil bu hâliyle yollara çıkmayacak" şeklinde bilinçsizce yorumlarda bulundu.

Türkiye'nin mega projelerine çamur atmayı görev bilen bu kesimlerin, küresel otomotiv sektöründen bihaber olduğu da ortaya çıkmış oldu. TOGG tarafından bu tür haberler ve yorumlarla ilgili bir açıklama yapma gereği duyulmazken sektör temsilcileri "Bu tür organizasyonlarda 'vizyon otomobilleri' sergilenir, bu da markanın gelecek planları hakkında insanlara öngörü sağlar. Birçok marka uzay çağı tarzı otomobillerini bu fuarda sergiledi, ama hiçbir ülkeden 'Bu araç böyle yola çıkmayacak' şeklinde yorumlar gelmedi" diyerek, yapılan yorumlara cevap vermiş oldu.

YENİ BİR ÇAĞ AÇACAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, TOGG'un dünya sahnesine ilk adımı, yabancılar tarafından 'TEKNOTÜRKLER' geliyor diye yorumlandı. Otomotiv dünyasının önemli isimleri TOGG gördükten sonra "Bu tür işleri Çinlilerden beklerdik. Pandemiye rağmen Türkler bizleri çok şaşırttı. Bir Apple ve Samsung'un son teknolojik ürünü gibi görünüyor. TOGG dünya otomotiv sektöründe yeni bir çağ başlatacağa benziyor" gibi yorumlar yapıldı.

BÜYÜK DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Alınan bilgiye göre fuarda sergilenen otomobil ile yollara çıkacak otomobil arasında çok büyük farklar gözlenmeyecek. Kapıların aksi yöne açılmayacağı öğrenilirken, iç tasarımında çok büyük değişim olmayacağı, otomobilin C sütununu aynen koruyacağı, ışıklandırma ve farlar ile ilgili de büyük varyasyonlara gidilmeyeceği ifade edildi.

Etiketler : Las Vegas tOGG TEKNOTÜRKLER
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