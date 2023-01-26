Dünya, Kızılelma'yı F-35 ile kıyaslıyor

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, katıldığı canlı yayın programında dikkat çeken ifadeler kullandı.

AVRUPA, KIZILELMA'YI İLE F-35 İLE KIYASLIYOR

Başbuğ, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a tepki göstererek, "Ben ona Merdane diyorum, yanıyor-dönüyor, eviriyor-çeviriyor bir türlü sığdıramıyor. Diyor ki; 'Ufacık bir şey bunlar (Kızılelma), bakmayın bunların öyle abarttıklarına, seçim malzemesi yaptıklarına' içimizden birileri bunları söylerken, Avrupa ise Kızılelma'ya olan hayranlığını medyasına taşıyor. Avrupa basınında çıkan son haberlerde ise Kızılelma'nın F-16 ile eş değer olduğunu belirtilirken, F-35'in yerini alıp almayacağı tartışılıyor." sözlerini kaydetti.

BAYRAKTAR TB2'YE "OYUNCAK UÇAK" DİYEN MERDAN YANARDAĞ'DAN "KIZILELMA" İÇİN AKILALMAZ SÖZLER

Daha önce SİHA'lar için 'oyuncak uçak' ifadesini kullanan Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Kızılelma için de 'phantom uçaklar gibi değil. 5 tane bu stüdyoya sığar' demişti.

CAN ATAKLI DA BAYKAR'A SALDIRDI: UÇAK UÇAK DİYORLAR MAKET BUNLAR

CHP yandaşı Can Ataklı da İHA, SİHA ve Kızılelma'yı hedef alarak, "Uçak uçak diyorlar, uzmanına sordum maket bunlar." ifadelerini kullanarak hazımsızlığını ortaya koymuştu