Dünya, Kızılelma'yı F-35 ile kıyaslıyor
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Avrupa basınında çıkan son haberlerde ise Kızılelma'nın F-16 ile eş değer olduğunu belirtilirken, F-35'in yerini alıp almayacağı tartışılıyor" açıklamasında bulundu.
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, katıldığı canlı yayın programında dikkat çeken ifadeler kullandı.
AVRUPA, KIZILELMA'YI İLE F-35 İLE KIYASLIYOR
Başbuğ, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a tepki göstererek, "Ben ona Merdane diyorum, yanıyor-dönüyor, eviriyor-çeviriyor bir türlü sığdıramıyor. Diyor ki; 'Ufacık bir şey bunlar (Kızılelma), bakmayın bunların öyle abarttıklarına, seçim malzemesi yaptıklarına' içimizden birileri bunları söylerken, Avrupa ise Kızılelma'ya olan hayranlığını medyasına taşıyor. Avrupa basınında çıkan son haberlerde ise Kızılelma'nın F-16 ile eş değer olduğunu belirtilirken, F-35'in yerini alıp almayacağı tartışılıyor." sözlerini kaydetti.
BAYRAKTAR TB2'YE "OYUNCAK UÇAK" DİYEN MERDAN YANARDAĞ'DAN "KIZILELMA" İÇİN AKILALMAZ SÖZLER
Daha önce SİHA'lar için 'oyuncak uçak' ifadesini kullanan Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Kızılelma için de 'phantom uçaklar gibi değil. 5 tane bu stüdyoya sığar' demişti.
CAN ATAKLI DA BAYKAR'A SALDIRDI: UÇAK UÇAK DİYORLAR MAKET BUNLAR
CHP yandaşı Can Ataklı da İHA, SİHA ve Kızılelma'yı hedef alarak, "Uçak uçak diyorlar, uzmanına sordum maket bunlar." ifadelerini kullanarak hazımsızlığını ortaya koymuştu
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