Dünya genelinde birçok Instagram kullanıcısı hesaplarının askıya alındığını bildirdi

Dünya genelinde birçok Instagram kullanıcısı hesaplarının askıya alındığını bildirdi

Dünya çapında erişim sorunlarını tespit eden Downdetector.com internet sitesine göre, TSİ 16.00'dan bu yana Instagram'a erişim sıkıntısı yaşanıyor.

Birçok Instagram kullanıcısı, "topluluk kuralları ihlali" gerekçe gösterilerek hesaplarının askıya alındığını bildirdi.

Erişim sıkıntısının nedeni henüz bilinmezken, Instagram'ın resmi Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bazılarınızın Instagram hesabınıza erişim sorunları yaşadığının farkındayız. İnceliyoruz ve aksaklıktan dolayı özür dileriz." ifadesi kullanıldı.