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01 Kasım 2022 Salı 08:52:00 - Güncelleme:01 Kasım 2022 Salı 08:52:00

Dünya genelinde birçok Instagram kullanıcısı hesaplarının askıya alındığını bildirdi

Kaynak: AA

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Fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'da dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşanırken birçok kullanıcı hesaplarının askıya alındığını bildirdi.

Dünya çapında erişim sorunlarını tespit eden Downdetector.com internet sitesine göre, TSİ 16.00'dan bu yana Instagram'a erişim sıkıntısı yaşanıyor.

Birçok Instagram kullanıcısı, "topluluk kuralları ihlali" gerekçe gösterilerek hesaplarının askıya alındığını bildirdi.

Erişim sıkıntısının nedeni henüz bilinmezken, Instagram'ın resmi Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bazılarınızın Instagram hesabınıza erişim sorunları yaşadığının farkındayız. İnceliyoruz ve aksaklıktan dolayı özür dileriz." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : Instagram topluluk kuralları ihlali Twitter hesabı
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