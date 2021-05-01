Dünya devinden sevindiren Türkiye kararı

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01 Mayıs 2021 Cumartesi 13:04:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2021 Cumartesi 13:04:00

Dünya devi Vivo'dan sevindiren Türkiye kararı

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Oppo ve Xiaomi'den sonra Çinli akıllı telefon devi Vivo da Türkiye'de üretim tesisi kurdu.

Oppo ve Xiaomi'den sonra Çin merkezli dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Vivo da üretim hazırlıklarını tamamladı. Şubat ayında teşvik belgesi alarak çalışmalara başlayan şirket, toplamda 25 milyon dolarlık bir yatırımı hayata geçirecek. Halen deneme üretimleri yaptıklarını vurgulayan Vivo Mobile yetkililerine göre; tam kapasite üretime mayıs ayının ilk haftasında geçilecek.

Banttan çıkacak telefonları ilk olarak kamuoyuna duyuracak olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın fabrika ziyareti için de planlama yapılıyor.

HIZLI YOL ALMA HEDEFİNDE

Dünya'dan Çiğdem Yücesoy Subaşı'nın haberine göre, iki yıl içinde tüm aşamalarıyla tamamlanması planlanan yatırım, kademeli olarak faaliyete geçecek. Dünyanın en büyük beşinci akıllı telefon üreticisi olan Vivo, 1.5 yıl önce Türkiye'ye giriş yaptı. Pazardaki büyüme potansiyelini gören Çinli dev, ithal telefonlara getirilen ek maliyetler ve üretimi teşvik eden uygulamalar nedeniyle üretim kararı aldı. Bu yatırımla birlikte pazara geç girmesine karşın rekabette etkin rol oynayarak akıllı telefon pazarında hızlı yol alma hedefinde. Global oyuncu, dünya genelinde toplam 5 üretim merkezinde akıllı telefonlarını üretiyor. Çin, Hindistan, ABD ve Endonezya'da bulunan üretim tesislerinin altıncısı ise Türkiye'de faaliyete geçti. Şirket, üretim üssünü Gebze'de bulunan Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nde kurdu. İnönü Mahallesi, Ebulfez Elçibey Sokak, 13 numaradaki binada yer alan ve öncesinde WRM Plus'a ait olan tesisleri kiraladıktan sonra cep telefonu üretimine uygun hale getirmek üzere inşaat çalışmaları başladı.

2 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

2009 yılında Çin'de tescil edilen markanın dünyadaki kullanıcı sayısı 200 milyon civarında. 40 binden fazla çalışana sahip olan şirket, Türkiye'de kurduğu fabrika ile 2 bin kişiyi istihdam edecek. Türkiye'deki üretim üssü için yurtdışından kurucu teknik ekip getiren şirket, istihdama devam ediyor. 200 kişiyi işe başlattıklarını söyleyen yetkililer, "Bu yılın sonunda 800 kişiye ulaşmış olacağız. İşe alımlarımız devam ediyor. Özellikle de SNT adı verilen üretim hattı için mühendislere ihtiyacımız var" diyerek bu alanlardaki başvuruları değerlendirmeye devam ettiklerini belirttiler.

Aylık 500 bin adet kapasiteye sahip bir tesis kuran şirket, ilk planda 2-3 modelin üretimiyle işe başlıyor. 1.5 yıl önce Türkiye pazarına giren şirket, halen piyasada bulunan modellere ek olarak 7 yeni modelin de satışına hazırlanıyor. Yerli üretim telefon fiyatlarının ithal olanlara oranla yüzde 30'a yakın oranda düşmesi bekleniyor.

Etiketler : oppo xiaomi vivo üretim tesisi çin
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