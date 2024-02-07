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07 Şubat 2024 Çarşamba 16:10:00 - Güncelleme:07 Şubat 2024 Çarşamba 16:10:00

Dragon kapsülü ISS'ten ayrıldı: İlk Türk astronot Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı

Kaynak: AA

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibi, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldı. Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş yolculuğu yaklaşık 47 buçuk saat sürecek.

Axiom Space, aralarında Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibinin, Dragon kapsülüyle ISS'den ayrılışını canlı olarak yayınladı.

Dönüş yolculuğunun yaklaşık 48 saat sürmesi bekleniyor.

AX-3 EKİBİNİ TAŞIYAN UZAY ARACI BAŞARIYLA FIRLATILMIŞTI

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.

Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı.

Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt'tan oluşan Ax-3 ekibinin ISS'den ayrılışı, iniş yapılacak bölgedeki hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle 3 kez ertelenmişti.

Alper Gezeravcı, ISS'te 13 bilimsel deney gerçekleştirmişti.

BAKAN KACIR: TÜRK GENÇLİĞİ VE GELECEK NESİLLER İÇİN İLHAM KAYNAĞI OLDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğunun başladığını belirterek, "Adam dönüyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bilim insanları tarafından hazırlanan 13 bilimsel deneyi tamamladı. Türk gençliği ve gelecek nesiller için ilham kaynağı oldu." ifadesini kullandı.

Kacır, X sosyal medya hesabından, Gezeravcı'nın dönüş yolculuğuna ilişkin paylaşımda bulundu.

Gezeravcı'nın, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirdiğini hatırlatan Kacır, "Adam dönüyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bilim insanları tarafından hazırlanan 13 bilimsel deneyi tamamladı. Türk gençliği ve gelecek nesiller için ilham kaynağı oldu." ifadesini kullandı.

Kacır, Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan başarılı şekilde ayrıldığını belirterek, "Uzun yolculuk başladı. Yolun açık olsun." değerlendirmesinde bulundu.

- EN UZUN YOLCULUK

Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamada da uzay aracının 2 gün sürecek uzun yolculuk sonunda 9 Şubat Cuma günü Türkiye saati ile 16.30'da Dünya'ya inmesinin beklendiğine yer verilerek, "Bu yolculuk, Dragon kapsülünün şu ana kadar yaptığı en uzun transfer süresi olarak rekor kıracak." ifadesi kullanıldı.

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